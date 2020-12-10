Более 9,7 тыс. МСП в Москве воспользовались программой субсидирования ставок по кредитам

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 9,7 тыс. столичных организаций воспользовались программой льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП), запущенной весной. Об этом сообщила в четверг пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города.

"С момента запуска программы поддержку по ней получили больше 9,7 тыс. компаний. Общий объем средств, привлеченных предпринимателями по льготной ставке, сегодня превышает 86 млрд рублей. Рассмотрение заявок банками продолжается", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба.

Вице-мэр напомнила, что город субсидирует 6% ставки по взятым до 15 апреля кредитам и до 8% - по займам, оформленным позднее. Итоговая годовая ставка для предпринимателей с учетом финансовой поддержки составляет от 3% до 7%.

"Субсидирование процентной ставки по кредитам для МСП входит в утвержденный правительством Москвы пакет мер поддержки городской экономики. К настоящему времени помощь в рамках этих мер оказана 48 тыс. столичных компаний", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По информации банков, программа востребована среди компаний в сфере торговли, обрабатывающих производств, строительства и различных видов услуг, уточнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Получить льготный кредит или снизить ставку по уже действующим займам могут любые субъекты МСП, зарегистрированные на территории Москвы. Городская программа продолжит действовать до конца года. Узнать подробнее об условиях предоставления кредитов и оставить заявку на получение денежных средств можно в любом из 11 банков - участников программы, добавили в пресс-службе.