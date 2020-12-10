"Известия": главы 200 таксопарков просят не принимать текущую версию законопроекта о такси

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Руководители российских таксопарков направили на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина обращение с предложением прекратить обсуждение текущей версии законопроекта о такси и начать работу над документом заново. Об этом в четверг пишут "Известия" со ссылкой на текст письма.

По данным газеты, с критикой проекта выступили руководители 200 таксопарков из 30 субъектов России. Письма с поддержкой инициативы продолжают поступать в Общественный совет по развитию такси, сообщила изданию председатель организации Ирина Зарипова. По данным "Известий", на вечер 9 декабря было собрано 300 подписей из 38 регионов страны.

"Мы не знаем, в каком сегодня статусе законопроект, но последняя доступная актуальная редакция нас удивила. Туда внесли нормы, которые не только не смогут решить проблемы рынка, но и ухудшат экономическую ситуацию многих таксопарков. Мы считаем важным обратить на это внимание руководства Госдумы и не допустить принятия законопроекта, который морально устарел и отстал от современных реалий рынка", - прокомментировала Зарипова.

По данным газеты, у таксопарков вызывает обеспокоенность предусмотренная законопроектом обязательная установка в такси устройств для контроля за рабочим временем водителей и устройств мониторинга усталости. По мнению авторов письма, на оборудование каждого автомобиля потребуется 80-100 тыс. рублей без учета трат на ежегодное обслуживание. Они считают, что на полное переоснащение необходимо почти 100 млрд рублей, что повлечет сокращение сотрудников компаний до 30%. Кроме того, авторы письма недовольны регулированием тарифов на перевозки, ведением квот на количество машин такси в регионах, а также тестированием водителей такси на знание города.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, который является одним из авторов законопроекта, рассказал "Известиям", что знает об обращении представителей таксопарков. Он отметил, что согласен с замечаниями, а также пояснил, что с 2018 года концепция законопроекта была изменена, над ней работали люди "без достаточных компетенций", пишет газета. Как сообщил Лысаков изданию, вносить изменения в законопроект нет смысла, нужно "сносить его всеми силами".

Ранее в ОНФ раскритиковали текущую редакцию законопроекта о такси. Активисты ОНФ считают, что принятие законопроекта в текущей редакции приведет к негативным последствиям для отрасли, в том числе к росту тарифов. В ОНФ уточнили, что до 50-60% водителей легкового такси в стране являются самозанятыми: они занимаются извозом нерегулярно на собственных автомобилях. В народном фронте считают, что эти люди с большим трудом смогут выполнить требования законопроекта о такси или не смогут вовсе. Уход с рынка большого числа самозанятых приведет к тому, что цены на услуги такси вырастут, особенно в часы пик.

Дебаты о такси

Законопроект о такси был принят в первом чтении в декабре 2018 года, однако дальнейшая работа над ним затянулась. В частности, споры возникли вокруг регулирования деятельности агрегаторов такси, а также по поводу необходимости установки в машинах тахографов и таксометров. С этим была связана критика со стороны Главного правового управления Администрации президента РФ. Согласно одному из отрицательных отзывов, это возлагает на перевозчиков "значительные дополнительные расходы".