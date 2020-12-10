"Россети" построят до конца 2020 года подстанцию "Кемпинг" в Свердловской области

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" завершит строительство подстанции (ПС) "Кемпинг" в Свердловской области до конца 2020 года. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"До конца 2020 года будет завершено строительство ПС 110/10 кВ "Кемпинг" мощностью 20 МВА с заходами ВЛ 110 кВ протяженностью 3,34 км. Предусмотрена передача данных в цифровой форме, что обеспечит 100% наблюдаемость и управляемость", - говорится в сообщении. Всего финансирование инвестиционной программы 2020 года в регионе запланировано в объеме 4,74 млрд рублей с вводом 143 МВА трансформаторной мощности и 670 км ЛЭП.

Показатели "Россети Урал" в Свердловской по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии улучшились на 51% и 25% соответственно по сравнению с 2019 годом, а количество технологических нарушений на территории региона в 2020 году снизилось на 34% по сравнению с 2017 годом, следует из сообщения.

Группа среди основных событий года отмечает установку системы накопления электроэнергии в составе системы оперативного постоянного тока на подстанции 110 кВ "КАЗ". В результате проекта будет определена эффективность использования решения на основе литий-ионных батарей для резервирования питания коммутационного оборудования и систем диспетчерского и технологического управления. Также группа начала в регионе промышленную эксплуатацию информационного сервиса по обеспечению и поддержке функции купли-продажи электрической энергии на розничных рынках и завершает опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированной системы планирования, учета и выдачи средств индивидуальной защиты.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.