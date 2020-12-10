"Россети" запустили первую цифровую подстанцию в Тыве

ПОСЕЛОК КАА-ХЕМ (Тыва), 10 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" (входит в группу "Россети") запустила цифровую подстанцию "Каа-Хем" в Республике Тыва. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с онлайн-церемонии запуска объекта.

"Каа-Хем" - первая цифровая подстанция Тывы, часть масштабного комплексного проекта по повышению надежности электроснабжения потребителей поселка Каа-Хем с населением 20 тыс. человек. Подстанция оснащена двумя трансформаторами напряжением 35/10 кВ и мощностью 10 МВА каждый. Автоматизированная система управления технологическими процессами обеспечивает контроль работы всего оборудования в режиме онлайн, в том числе визуализацию параметров, регистрацию и сигнализацию событий, анализ и оценку работы технологического оборудования и средств автоматизации. Подстанция полностью укомплектована отечественным оборудованием.

Ввод в работу подстанции обеспечил энергоснабжение социально значимых объектов: пяти детских садов, трех школ, двух объектов ЖКХ, больницы с лечебным корпусом, пожарной части, социальных учреждений поселка Каа-Хем - административного центра Кызылского кожууна Тывы, расположенного в 50 км от Кызыла. В комплексный проект входит реконструкция воздушных линий электропередачи разного класса напряжения с заменой более 2 тыс. опор и более 100 км провода на СИП (самонесущий изолированный провод), реконструкция 69 трансформаторных подстанций, а также модернизация автоматизированной системы контроля учета электроэнергии с установкой почти 2,7 тыс. интеллектуальных приборов учета.

Общая стоимость комплексного проекта в Тыве составила 715 млн рублей.

В торжественной церемонии приняли участие глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, первый заместитель генерального директора - исполнительный директор "Россетей" Андрей Муров и генеральный директор компании "Россети Сибирь" Павел Акилин.

По словам Акилина, запуск подстанции позволил создать в поселении 6,9 мВт свободной мощности для новых объектов. "А цифровые технологии позволяют не только наблюдать за электросетью, но и управлять ею. Это прежде всего повышение надежности энергоснабжения и возможность при необходимости оперативно изолировать участки сети и восстанавливать подачу электроэнергии остальным потребителям", - сказал он.

"Пуск цифровой подстанции - это важное событие для всей электроэнергетической отрасли Тывы. Я бы хотел <...> поблагодарить всю компанию "Россети", филиал "Тываэнерго", ведь за этим стоит кропотливая работа инженеров, электриков, энергетиков, за этим стоит труд простых людей. <...> Этот поселок является фактически спутником нашей столицы Кызыла. И не далек тот день, когда он станет столичной территорией. И прирастать она будет благоустроенным жильем со всей необходимой инфраструктурой", - заявил на церемонии глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.

"В ближайшие годы Каа-Хем не будет испытывать недостатка мощностей для социально-экономического роста. Следующим шагом по развитию энергетической инфраструктуры Тывы будет модернизация всех распределительных сетей республики. До 2024 года компании группы "Россети" планируют суммарно инвестировать в регион 5 млрд рублей", - сообщил Муров.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

"Россети Сибирь" осуществляют распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.