Шульгинов назвал первоочередные задачи в сфере энергетики

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ под руководством нового министра Николая Шульгинова займется реформой сетевого комплекса и ликвидацией перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Об этом глава министерства сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Много задач стоит в электросетевом комплексе. Связаны они с повышением прозрачности электросетевых организаций, с внедрением эталонных затрат, с консолидацией сети на базе самой крупной в регионе компании. И надо разбирать завалы в части перекрестного субсидирования, надо этим заниматься", - сказал Шульгинов, отвечая на вопрос о первоочередных задачах в сфере энергетики.

Шульгинов намерен заниматься кадровой структурой Минэнерго, но это не означает сильных сокращений - все будет проходить в рамках предписаний правительства по снижению численности сотрудников министерств.

"Предложения по изменению структуры - кого сократить, кого назначить - они как раз совпали с позицией правительства, которое жестко заявило (о необходимости сокращения количества сотрудников министерств - прим. ТАСС). Мы будем заниматься структурой, но революции не будет. Не было такого, чтобы всех уволить и все начать с нуля. Нужно сохранить костяк, нужно сохранить персонал, потому что работать нужно с первого дня", - заявил министр.

Шульгинов сообщил, что Минэнерго намерено в ближайшие дни внести в правительство программу газификации регионов России, скорее всего она заработает уже с 2021 года.

"Дорожная карта в ближайшие дни будет внесена в правительство, она практически согласована со всеми компаниями, обсуждена на Совете Федерации, поэтому мы не ожидаем каких-то осложнений с ее принятием. Дальше будет реализация, с 2021 года нужно запустить механизм", - заметил он.

Минэнерго при Шульгинове не будет заниматься "только электроэнергетикой", а охватит все отрасли ТЭК. Например, в ближайшие месяцы министерство внесет в кабмин генеральные схемы по нефти и газу. "В рамках развития Энергостратегии до 2035 года в ближайшие месяцы внесем в правительство на утверждение генеральную схему развития нефтяной отрасли, газовой отрасли", - сообщил министр.