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В России паспорта готовности к осенне-зимнему периоду получили 96% компаний

Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду получили 96% компаний - Шульгинов.

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Россия
В "Детском мире" заявили, что Altus Capital не намерена покупать 100% акций ретейлера
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