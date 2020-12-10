В "Детском мире" заявили, что Altus Capital не намерена покупать 100% акций ретейлера

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Altus Capital, заявившая о намерении выкупить до 220,961 млн акций "Детского мира", не владеет его акциями и не намерена покупать 100% акций компании. Об этом говорится в сообщении ретейлера, который ссылается на ответ инвесткомпании.

"Покупатель не владеет акциями компании (либо иными ценными бумагами, которые в соответствии с российским законодательством агрегируются для целей расчетов пороговых значений, влекущих необходимость делать обязательное предложение о приобретении акций российского акционерного общества), и у покупателя нет намерения приобретать 100% акций компании и нет договоренностей по приобретению акций компании у третьих лиц за рамками приглашения", - говорится в сообщении "Детского мира".

При этом по ряду вопросов "Детскому миру" были предоставлены либо частичные ответы, либо в ответах или комментариях было отказано. Так, инвесткомпания не дала достаточных разъяснений относительно того, насколько Altus Capital действует исключительно в собственных интересах, а не в интересах третьих лиц, клиентов, соинвесторов, и кто является такими третьими лицами, клиентами, соинвесторами и/ или иными источниками финансирования. Компания также не предоставила гарантии исполнения своих обязательств перед акционерами компании, подавшими заявки в ответ на приглашение, или независимое подтверждение наличия финансирования.

Не была подтверждена готовность увеличить ценовое предложение акционерам и не были разъяснены конкретные планы Altus, покупателя и их аффилированных лиц по внесению предложений об изменениях в составе совета директоров или менеджмента компании.

Не разъясненным вопросом также осталась "готовность покупателя изменить свое предложение и сделать его доступным для всех акционеров компании без исключений, а также перспективы внесения корректировок в предложенный процесс подачи заявок на фоне заявлений о трудностях, которые такой процесс представляет для некоторых акционеров компании". Не было подтверждено, что ни Altus, ни покупатель, ни их аффилированные лица не владеют никакими финансовыми инструментами (помимо акций компании), дающими права на приобретение или продажу акций компании, или на участие в финансовых результатах компании или в изменении цены ее акций.

При этом Altus Capital подтвердила, что через свою компанию намеревается приобрести не более 29,9% общего количества размещенных акций "Детского мира", приглашение не адресовано акционерам из ряда юрисдикций за пределами России. Кроме того, Altus и покупатель не действуют в рамках консорциума. "Приглашение делается добросовестно и с соблюдением требований российского законодательства о рынке ценных бумаг, и покупатель намеревается исполнить свои обязательства по приглашению", - говорится в сообщении.

О предложении

Ранее Altus Capital объявила о намерении выкупить до 220,961 млн акций "Детского мира", что составляет 29,9% капитала ретейлера. Инвестиционной компанией, определенной Altus Capital для приобретения акций, является компания "Галф Инвестментс Лимитед", учрежденная и осуществляющая деятельность в соответствии с законодательством Бермудских островов.

Предложенная цена выкупа - 160 рублей за акцию. Акции выкупаются с премией к рынку: 27,9% к стоимости акции на закрытии торгов 27 ноября на Мосбирже. Altus Capital может потратить порядка 35,35 млрд руб. на покупку 29,9% акций ретейлера.