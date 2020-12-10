Судно снабжения для "Северного потока - 2" вышло в порт Мукран

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток - 2", направляется в германский порт Мукран, где хранятся трубы для строящегося трубопровода. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

В среду, 9 декабря, "Иван Сидоренко" находился в российских водах - у берегов Балтийска.

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" по-прежнему находится у берегов Куршской косы. Вместе с "Академиком Черским" у берегов Калининградской области находятся российское судно снабжения "Умка", которое используется для доставки труб с берега, и российское судно многоцелевого назначения "Финвал".

Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая будет вести работы по достройке газопровода "Северный поток - 2", вечером 9 декабря встала на якорь на стоянке германского порта Росток. Затем баржа взяла курс на восток, но в настоящее время остановилось в открытом море недалеко от полуострова Цингст.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

Оператор проекта "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - в конце ноября сообщал о планах возобновить укладку труб в декабре в исключительной экономической зоне Германии.