Оборот рынка поддельных кроссовок в РФ за год снизился на 18%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем рынка поддельных брендовых кроссовок в России за год с 30 октября 2019 г. по 1 ноября 2020 г. составил 63 млрд рублей, в то время как продажи оригинальной продукции достигли 150 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании (имеется в распоряжении ТАСС) компании по борьбе с контрафактом и защите брендов BrandMonitor.

"По сравнению с 2019 годом оборот контрафактной спортивной обуви снизился почти на 18%. В прошлом году он составил 77 млрд рублей. Также уменьшилась средняя цена контрафактных кроссовок. В 2020 году их стоимость снизилась до 2 160 рублей - на 10% ниже, чем в 2019 году", - говорится в исследовании. При этом, по данным аналитиков, продажи оригинальной продукции достигли за год 150 млрд рублей.

В 2020 году россияне в целом стали меньше покупать кроссовки, выяснили аналитики: хотя бы одну пару спортивной обуви приобрело на 8% меньше респондентов, чем годом ранее.

"В 60% случаев поддельные кроссовки продаются офлайн. По подсчетам специалистов компании, в 2020 году более 25 000 точек заработали 38 млрд рублей на реализации контрафакта. По сравнению с прошлым годом доля онлайн-продаж увеличилась на 10%, и в итоге составила 40% или 25 млрд рублей", - говорится в исследовании.

Рост продаж в интернете специалисты компании объясняют оттоком покупателей с вещевых рынков и из магазинов во время локдауна весной этого года. Объявления о продаже копий и реплик кроссовок составляют 90% от всех объявлений о продажах спортивного контрафакта в Instagram и 72% - во "Вконтакте". Суммарно в социальных сетях и на маркетплейсах появляется не менее 22 тысяч новых объявлений о продаже контрафакта в месяц.

Эксперты компании выявили более 38 тысяч постов с подделками в Instagram и не менее 48 тысяч во "Вконтакте". На маркетплейсах "Юла" и "Авито" за 2020 год появилось более 390 тысяч объявлений о продаже контрафакта.

Исследование проводилось на базе результатов всероссийского опроса потребителей, анализа 5 млн объявлений о продаже спортивной одежды и обуви в социальных сетях и на маркетплейсах.

Также эксперты компании использовали данные о посещении более 5 500 магазинов в городах с населением более 100 000 человек и результаты 15 000 тестовых закупок и экспертиз товара. Исследование проводилось в отношении 10 крупнейших производителей спортивной одежды и обуви.