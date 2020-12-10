CD Projekt RED выпустила игру Cyberpunk 2077

ВАРШАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Компьютерная игра Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED, разработчика серии Witcher, была представлена в четверг. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Несколько раз откладывавшаяся премьера состоялась после полуночи и сразу же вызвала повышенный интерес среди игроков. На многих порталах число геймеров составило несколько сотен тысяч уже в первые часы.

"Тебя зовут V, тебе нужно получить единственный в своем роде имплантат - ключ к бессмертию. Создай свой собственный стиль игры и отправляйся на завоевание могущественного города будущего, историю которого формируют твои решения", - указано в описании.

Как отмечают критики, выпуск игры откладывали из-за многочисленных ошибок и неточностей. Сообщается, что Cyberpunk 2077 стала самой дорогой польской игрой в истории. После премьеры большинство геймеров положительно оценили новинку.

Как сообщает Gazeta-Prawna, несмотря на положительные отзывы, цена акций компании CD Projekt RED за сутки до премьеры значительно упала - с 461,40 злотых ($124) за акцию до 395 злотых ($106).

"В конце концов, ожидания от Cyberpunk 2077 с момента первого анонса в мае 2012 года были огромными. Бюджет игры оценивается в $314 млн. Для сравнения: предыдущий крупный проект студии - "Ведьмак 3: Дикая Охота" - стоил около $81 млн. В начале ноября брокерская компания Noble Securities прогнозировала, что к концу года CD Projekt продаст 18,8 млн копий игры Cyberpunk 2077. Продажи могут вырасти до 27 млн в течение 12 месяцев с момента премьеры", - пишет газета.