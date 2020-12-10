FT: технологическим компаниям грозят штрафы за нарушение правил ЕС

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Евросоюз потребует от таких крупных технологических компаний, как Facebook и Amazon, взять на себя большую ответственность за контроль над контентом в интернете и информировать власти сообщества о том, как они борются с незаконными информационными материалами. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times, ознакомившаяся с законопроектом о цифровых услугах ЕС, который будет обнародован на следующей неделе.

Онлайн-платформы должны будут обеспечивать большую прозрачность рекламы, сообщая пользователям "в ясной и недвусмысленной форме и в режиме реального времени", что они просматривают такие объявления, а также кто стоит за рекламой. Согласно законопроекту, такие компании, большинство которых базируется в США, обязаны назначить "одного или нескольких" сотрудников с целью контроля над соблюдением нормативных требований, предусмотренных новым законодательством о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

За нарушение этих и других правил технологические гиганты будут подвергаться огромным штрафам, достигающим 6% от их годового оборота.

Впервые регулирующие органы в Брюсселе вводят определение "очень большие платформы". Это компании, число пользователей которых, как указывается в документе, превышает 45 млн человек, что эквивалентно почти десятой части населения стран - членов ЕС.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее проинформировал британское издание, что меры по контролю за крупными технологическими компаниями будут включать возможность заставить эти гиганты продать некоторые из своих европейских активов, если их доминирование на рынке будет угрожать интересам клиентов и более мелких конкурентов. Кроме того, Брюссель намеревается создать рейтинговую систему, которая позволила бы общественности и заинтересованным сторонам оценивать действия компаний в таких областях, как соблюдение налоговых требований и оперативное удаление незаконного контента. "Онлайн-платформы заняли центральное место в нашей жизни, нашей экономике и нашей демократии, и такая роль влечет за собой большую ответственность, а это и предполагает современный свод правил для цифровых услуг", - отметил Бретон.

Законопроект, состоящий из десятков параграфов, станет первым полномасштабным документом ЕС в сфере регулирования интернета за последние два десятилетия, подчеркивает газета. В проекте DSA предполагается также запретить технологическим гигантам пользоваться льготами в отношении собственных услуг на их сайтах или платформах в ущерб конкурентам, предварительно устанавливать собственные приложения на устройства, такие как ноутбуки или телефоны.