Глава Минобрнауки представил первый отечественный предсерийный электромобиль

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в четверг презентовал первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера "Кама-1". Представление российской разработки состоялось в ходе VII ежегодной национальной выставки "Вузпромэкспо".

"Мы презентуем разработку одного из лучших российских университетов - Санкт-Петербургского политехнического университета", - заявил Фальков. По его словам, на создание электромобиля ушло два года.

Электромобиль "Кама-1" является компактным (длина 3,4 м, ширина -1,7 м) трехдверным смарт-кроссовером. Он способен в повседневном режиме проезжать более 250 км без подзарядки и разгоняться до 150 км/ч, а также работать при температуре до минус 50 градусов. Машина рассчитана на четырех пассажиров.

Ранее сообщалось, что ее цена составит около 1 млн рублей при планируемом объеме продаж порядка 20 тыс. машин в год.

"Вузпромэкспо" - ежегодная выставка, которая демонстрирует результаты реализаций государственных и федеральных целевых программ в сфере науки и промышленности. Организатором выставки является Министерство науки и высшего образования РФ.