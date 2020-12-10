Microsoft представила проект резидента "Сколково" для развития индустриальных компаний

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Решение компании VR Concept, являющейся резидентом фонда "Сколково", стало частью партнерского проекта Microsoft "Город инноваций", направленного на создание технологий для повышения эффективности работы индустриальных компаний. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда "Сколково".

"Решение компании VR Concept, резидента кластера передовых производственных технологий фонда "Сколково", размещено в проекте Microsoft "Город инноваций". <...> Компания VR Concept предлагает компаниям из отраслей промышленности, строительства и образования за две минуты организовать дистанционное совещание в VR (виртуальной реальности) с цифровым двойником проекта, находясь в разных точках мира. Решение обеспечивает виртуальное прототипирование, анализ, демонстрацию CAD-модели (созданной в системе автоматизированного проектирования) в VR, а также обсуждение с коллегами, партнерами и клиентами", - говорится в сообщении.

Предлагаемое технологическое решение позволяет ускорить согласование проектов между руководителями проектов, их исполнителями, а также партнерами и заказчиками, уточняет пресс-служба фонда.

По словам проектного менеджера кластера передовых производственных технологий фонда "Сколково" Михаила Буренкова, отличительной особенностью разработки стала, в частности, возможность разместить в виртуальном пространстве большое количество объектов и способность одновременной работы над моделью группы более 20 специалистов. Разработка резидента "Сколково" также позволяет снизить количество ошибок в проекте и повысить эффективность обучения сотрудников на производстве, сокращая время на создание и стоимость контента, уточнила пресс-служба фонда.

"Мы рады стать частью платформы "Город инноваций". Включение нашего продукта в коллекцию партнерских решений Microsoft говорит о росте интереса к оптимизации деятельности производства с помощью VR. Рынок виртуальной реальности продолжит расти, и мы уверены, что сможем закрыть потребности заказчиков по этому направлению. Партнерство с Microsoft дает нам возможность развивать продажи нашего продукта как в России, так и за рубежом. Мы ценим сотрудничество и поддержку Microsoft", - считает генеральный директор компании VR Concept Денис Захаркин, чьи слова приводятся в сообщении.