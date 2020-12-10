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В правительство внесли законопроект о либерализации шельфа

Минвостокразвития предлагает с 2021 года допустить к работе российские частные и иностранные компании на шельфе Арктики и Тихого океана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Проект закона о создании льготного режима по освоению арктического шельфа внесен в правительство РФ. Об этом в четверг сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Новые льготы получил и арктический шельф. Для его освоения установлен 15-летний льготный налоговый режим. Год назад мы говорили о необходимости интенсифицировать изучение шельфа, стимулировать конкуренцию, расширить доступ к нему частных инвесторов. На прошлой неделе законопроект был внесен в правительство без концептуальных разногласий. Он поддерживается всеми ведущими ведомствами", - сказал Крутиков на пленарном заседании десятого международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

Ранее стало известно, что Минвостокразвития предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустив работать российские частные и иностранные компании, следует из подготовленного министерством законопроекта. Компании могут быть допущены только в том в случае, если "государственная регистрация юридического лица или дочерней компании иностранного юридического лица осуществлена на территории субъектов России, входящих в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ или в состав Дальневосточного федерального округа".

Десятый международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Санкт-Петербурге 10-12 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Его организатором выступает "Ассоциация полярников" при поддержке Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Генеральным информационным партнером форума выступает Информационное агентство России ТАСС.

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