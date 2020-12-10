Доходы "Газпрома" от экспорта газа за 10 месяцев упали на 44%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа за январь - октябрь 2020 года снизились на 44,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до $19,038 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический экспорт газа за отчетный период упал на 11,4% - до 159 млрд куб. м.

В том числе в октябре экспорт газа составил 17,9 млрд куб. м (рост на 10,9% в месячном выражении) на общую сумму $2,603 млрд (на 31,2% больше, чем в сентябре).

Как свидетельствуют данные ФТС, в октябре 2020 года средняя экспортная стоимость поставок газа составила $145 за 1 тыс. куб. м, увеличившись с $123 в сентябре. В августе средняя стоимость составила $92 за 1 тыс. куб. м, в июле - $86, в июне - $82, в мае - $94, хотя еще в феврале показатель находился на уровне $140 за 1 тыс. куб. м.

Экспорт СПГ

Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе - октябре 2020 года снизились на 14,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до $5,988 млрд.

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период при этом вырос на 1,8% и достиг 57,1 млн куб. м в сжиженном состоянии.

Экспорт СПГ в октябре текущего года составил 2,0 млн куб. м (падение на 69,9% по отношению к сентябрю) на сумму $67,2 млн (минус 84,9% к сентябрю).

Экспорт СПГ из России осуществляют: Sakhalin Energy и "Ямал СПГ". Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). На заводе запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая, в 2020 году ожидается запуск четвертой очереди "Ямал СПГ".