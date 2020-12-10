Профицит внешнеторгового баланса России за 10 месяцев снизился на 43%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ по итогам января - октября 2020 года составило $83,9 млрд, что на 43% (или на $63,4 млрд) меньше показателя за аналогичный период предыдущего года, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров за 10 месяцев 2020 года сократился на 22,4%, до $271,2 млрд по сравнению с таким же периодом прошлого года. Объем импорта уменьшился на 7,4%, до $187,2 млрд. Внешнеторговый оборот РФ снизился на 16,9% и составил $458,5 млрд.

Основой российского экспорта в январе - октябре 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 50,9% (за 10 месяцев 2019 года - 63%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 47,1% (годом ранее 45,9%).

Основными торговыми партнерами России среди стран дальнего зарубежья в январе - октябре 2020 года были: Китай, товарооборот с которым составил $83,7 млрд (-6,9% в годовом выражении), Германия - $33,2 млрд (-24,1%), Нидерланды - $23,1 млрд (-44,2%), США - $19,7 млрд (-9%), Турция - $16,7 млрд (-23,2%), Италия - $16,1 млрд (-21,4%), Республика Корея - $15,3 млрд (-28%), Япония - $13,2 млрд (-23,3%), Польша - $11,5 млрд (-19,2%), а также Соединенное Королевство - $21,4 млрд (+63,1%).

Экспорт угля

По данным ФТС, экспорт Россией угля по итогам января - октября снизился на 24,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $10,195 млрд.

В натуральном выражении экспорт угля сократился за 10 месяцев на 5,5%, до 160,195 млн тонн.

Импорт каменного угля за отчетный период уменьшился почти на 21%, до $252,6 млн, а в натуральном выражении снизился на 1,9%, до 18,11 млн тонн.

Экспорт алюминия

Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении в январе - октябре снизился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,32 млрд.

В натуральном выражении экспорт алюминия сократился на 12,8% - до 2,08 млн тонн.

В октябре экспорт алюминия в денежном выражении вырос на 33,4% к сентябрю - до $312,3 млн, в натуральном - на 35,7%, до 201,3 тыс. тонн.

Крупнейшим производителем первичного алюминия в России является "Русал". В 2019 году компания произвела 3,76 млн тонн алюминия.

Доходы нефтяников от экспорта бензина

Доходы компаний от экспорта нефтепродуктов из России в октябре 2020 года снизились на 14% по сравнению с сентябрем и составили $2,88 млрд. При этом доходы российских нефтяников от поставок бензина за рубеж увеличились на 3,2% - до $115 млн.

Доходы РФ от экспорта дизеля снизились в октябре на 12,4% - до $1,198 млрд.

Общий объем экспорта нефтепродуктов в октябре снизился на 12,6% по сравнению с сентябрем и составил 9,63 млн тонн.

За 10 месяцев 2020 года доходы РФ от экспорта нефтепродуктов сократились на 32% в годовом выражении, до $37,6 млрд. Доходы от экспорта бензина снизились на 9,2% и составили $1,95 млрд, дизельного топлива - упали на 30%, до $16,6 млрд. Общий объем экспорта нефтепродуктов из РФ за этот период составил 116,6 млн тонн, это уровень прошлого года.

Доходы от экспорта нефти

Доходы от экспорта нефти из России за январь - октябрь 2020 гjlf снизились на 41,1% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года и составили $60,326 млрд, следует из данных ФТС.

Физический объем экспорта российской нефти в октябре снизился на 9,4% к сентябрю - до 18,2 млн тонн. В стоимостном выражении объем поставок сократился на 12,4% и составил $5,13 млрд.

За январь - октябрь физический объем экспорта нефти из РФ сократился на 11%, до 199,86 млн тонн.

Доходы от экспорта электроэнергии

Доходы от экспорта электроэнергии из России в январе - октярбре 2020 г. упали на 49,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили $382,6 млн.

Физический объем экспорта электроэнергии составил 9,722 млрд кВт*ч, что на 40,3% меньше, чем в январе - октябре 2019 года.

При этом в октябре текущего года экспорт электроэнергии по сравнению с сентябрем упал на 21,2%, до 1,063 млрд кВт*ч. Доходы от экспорта за отчетный месяц составили $39,3 млн, что на 24,3% меньше, чем в сентябре.