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Минсельхоз может пересмотреть квоту на импорт помидоров из Турции по итогам ее выборки

По данным министерства, в период с 1 ноября 2017 года по 6 декабря 2020 года из Турции импортировали 94,49% от общего объема установленной квоты
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз РФ считает целесообразным рассмотреть вопрос об изменении квоты на импорт помидоров из Турции по итогам ее выборки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Минсельхоз России считает целесообразным рассматривать вопрос об изменении квоты по итогам ее выборки в полном объеме", - сказал официальный представитель министерства.

По его словам, в период с 1 ноября 2017 года по 6 декабря 2020 года из Турции было импортировано 188,97 тыс. тонн томатов, что составляет 94,49% от общего объема установленной квоты (в размере 200 тыс. тонн).

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Кроме того, из-за обнаружения вирусов коричневой морщинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и мозаики пепино запрещен ввоз томатов из ряда регионов Узбекистана, Армении и Турции.

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