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ЦБ РФ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,2 млрд руб.

Объем валюты, проданной ЦБ с расчетами 8 декабря, составил 6,3 млрд руб.

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер снижения волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 9 декабря на сумму 6,2 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ с расчетами 8 декабря, составил 6,3 млрд руб.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 577,2 млрд руб.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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