Строительство двух серийных ледоколов "Лидер" начнется в 2023 и 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Строительство первого и второго серийных атомных ледоколов проекта "Лидер" планируется начать в 2023 и в 2025 году. Об этом в четверг сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

"Строительство первого и второго серийных атомных ледоколов "Лидер" планируется начать в 2023 году и в 2025 году со сроками ввода в эксплуатацию 2030 году и в 2032 году соответственно", - сказал он, выступая на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", который проходит в Санкт-Петербурге.

При этом головной ледокол "Лидер" планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Головной ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до четырех метров. Глава Росатома Алексей Лихачев ранее в интервью ТАСС говорил, что Росатом оценивает стоимость создания первого атомного ледокола нового поколения "Лидер" в 120 млрд рублей в ценах 2019 года. Минпромторг отмечал, что предельная стоимость составляет 127,5 млрд рублей. Сообщалось, что финансирование строительства головного ледокола проекта будет вестись за счет федерального бюджета.