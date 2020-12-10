Минфин не ожидает проблем с выполнением программы внутренних заимствований в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ не ожидает проблем с реализацией программы внутренних заимствований в 2021 году, предполагающей валовое привлечение в объеме 3,7 трлн рублей. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Тимур Максимов, выступая на XVIII Российском облигационном конгрессе Cbonds.

"Пока что наши планы на 2021 год достаточно существенные с точки зрения привлечения финансирования. У нас на 2021 год в бюджете предусмотрено валовое привлечение 3,7 трлн рублей, из них чистое - 2,7 трлн рублей. Мы надеемся, что никаких дополнительных "черных лебедей" в 2021 году не будет. Программа для нас выглядит вполне выполнимой, особенно с учетом накопленного опыта 2020 года. Не ожидаем каких-то существенных проблем с ее реализацией", - сказал Максимов.

По его словам, если ситуация будет улучшаться, то программа может быть сокращена. "Такие надежды есть, они в первую очередь связаны с той эпидемиологической ситуацией, которая будет иметь место", - добавил Максимов.

Он отметил, что в 2021 году уровень госдолга превысит 20% ВВП.

"Мы пока еще остались на том комфортном уровне, который мы считаем в долгосрочном периоде устойчивым для РФ, чуть ниже 20% долга к ВВП. Понятно, что этот показатель будет расти в ближайшие годы, мы, наверное, в 2021 году все-таки его превысим, но потом будем потихоньку возвращаться к бюджетной траектории, которая нам предписана бюджетным правилом", - сказал Максимов.

РФ в этом году в условиях падения доходов федерального бюджета и роста антикризисных расходов вдвое увеличила программу внутренних заимствований - до более 5 трлн рублей. С начала осени Минфин проводил рекордные размещения ОФЗ, предоставляя покупателям большие премии.

Основными участниками аукционов ОФЗ являются крупные российские банки, в октябре их доля возросла до 89,9% с 82,9% в сентябре, в то время как иностранные инвесторы сокращали свои вложения. В частности, в активную покупку ОФЗ включились два крупнейших кредитора - Сбербанк и ВТБ.