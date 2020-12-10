Четыре ледокола проекта 22220 планируют ввести в эксплуатацию до 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию четырех универсальных атомных ледоколов проекта 22220 планируется до 2026 года. Об этом в четверг сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

"Сегодня строится пять универсальных атомных ледоколов [проекта 22220], и головной универсальный атомный ледокол "Арктика" 16 ноября впервые отправился в рейс и будет работать в акватории Северного морского пути до середины декабря. Остальные четыре ледокола проекта находятся в разной степени готовности и будут введены в эксплуатацию до 2026 года", - сказал он, выступая на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", который проходит в Петербурге.

Суда строится по заказу госкорпорации "Росатом" на "Балтийском заводе" (Петербург). Всего по контракту с ФГУП "Атомфлот" Балтийский завод построит пять атомных ледоколов проекта 22220: головной "Арктика"; первый серийный "Сибирь", второй серийный "Урал", третий серийный "Якутия" и четвертый серийный, названия у которого пока нет.