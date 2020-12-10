Власти Удмуртии по итогам года ожидают до 100 млрд рублей инвестиций в основной капитал

ИЖЕВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2020 году ожидают до 100 млрд рублей инвестиций в основной капитал, сообщил в четверг на пресс-конференции .

"С точки зрения пандемии - это уникально по России, но за три квартала 2020 года у нас нет оттока инвестиций по сравнению с тремя кварталами 2019 года в абсолютных цифрах. Мы даже выросли на 0,7%, это около 66 млрд рублей. Если мы пойдем так же, как мы шли в эти три квартала, то выполним 100 млрд рублей, как в прошлом году. Это будет хороший результат в пандемию", - сказал Сунцов.

По его словам, крупные инвесторы в текущем году, несмотря на экономическую ситуацию, не стали отказываться от реализации своих проектов, потому снижения удалось избежать. "Кто-то поставил на паузу [проекты], 95% во втором квартале поставили на паузу. А начиная со второго полугодия, начиная с третьего квартала, мы вошли в дальнейшие переговоры и многие запустились", - добавил Сунцов.

Он также отметил, что в общем объеме инвестиций рост показывает строительная отрасль. "Во-первых, строителям мы не запрещали работать - мы через неделю почти всех открыли. Во-вторых, видно насколько льготная ипотека поддержала и была драйвером развития отрасли", - отметил и.о. первого вице-премьера региона.

Ранее сообщалось, что в 2018 году объем инвестиций в основной капитал в Удмуртии составил 98 млрд рублей, в 2019 году чуть больше 100 млрд рублей.