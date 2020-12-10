"Алроса" в ноябре увеличила продажи алмазов на 33%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" в ноябре 2020 года продала алмазов на сумму $374,1 млн, бриллиантов - на $16,4 млн, следует из сообщения компании.

Таким образом, по сравнению с показателем ноября прошлого года компания увеличила продажи алмазов на 32,6%, бриллиантов - почти в три раза.

При этом в ноябре 2020 года выручка "Алросы" от реализации продукции составила $390,5 млн, что на 26% выше, чем за предыдущий месяц. Всего за январь - ноябрь компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $2,28 млрд против $2,97 млрд годом ранее.

"Спрос на алмазы со стороны наших ключевых клиентов в ноябре оставался достаточно высоким, что связано с постепенным приведением запасов в гранильном секторе к нормальным уровням на фоне сезонного оживления спроса на ювелирные украшения с бриллиантами в США и Китае. Высокий сезон предпраздничных продаж к Рождеству и Новому году традиционно оказывает поддержку рынку в конце года", - сказал заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приводятся в сообщении.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.