Путин отметил роль железнодорожного сообщения между РФ и Финляндией в отношениях стран

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников российско-финляндского телемоста со 150-летием со дня начала железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки и 10-летием запуска скоростного поезда "Аллегро". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Магистраль, проложенная полтора века назад, стала неотъемлемой частью масштабной железнодорожной сети, впоследствии связавшей Европу и Азию. И сегодня она продолжает выполнять важную роль в отношениях между нашими странами, а ее эффективной, качественной и безопасной работе мы уделяем большое внимание", - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил важность запуска экспресса "Аллегро". "Реализация этого высокотехнологичного проекта послужила ярким примером продуктивной кооперации между Россией и Финляндией, Европейским союзом в целом. Скоростной поезд по-настоящему востребован и популярен - за минувшее десятилетие им воспользовались почти четыре миллиона пассажиров", - добавил президент.

Путин также выразил уверенность, что при стабилизации эпидемиологической обстановки движение будет восстановлено в полном объеме.

Движение поездов между Санкт-Петербургом и Хельсинки было торжественно открыто в 1870 году при личном присутствии императора Александра II.

"Аллегро" - скоростной поезд, курсирующий между Санкт-Петербургом и Хельсинки. В 2010 году первый поезд "Аллегро" проехал по маршруту Хельсинки - Санкт-Петербург. Время в пути составило 3 часа 27 минут, что позволило сделать поездки между городами значительно короче. Ранее путь на поезде занимал порядка шести часов.