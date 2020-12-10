Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3226,89 пунктов, обновив исторический максимум. Как свидетельствуют данные торгов на 12:28 мск, индекс вырос на 0,53% и достиг 3228,79 пункта.

В то же время индекс РТС увеличился на 0,84%, до 1383,99 пункта.

К 12:47 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 0,44% и торговался на уровне 3225,82 пункта. Индекс РТС находился на отметке в 1383,19 пункта (+0,78%).

Лидерами роста на торгах стали ADS HeadHunter (+2,73%), акции "Норникеля" (+2,51%), "Русала" (+2,42%) и "Лукойла" (+2,33%).

На этом фоне российская валюта укрепилась к доллару и евро. Так, курс доллара снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,68% и составил 73,36 рублей, а курс евро - на 0,45%, до 88,84 рублей.