Путин 11 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в пятницу участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, участники планируют обсудить стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС, а также принять решения, направленные на дальнейшее расширение функционирования единого союзного рынка.