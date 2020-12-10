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Путин 11 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Участники, в частности, планируют обсудить стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в пятницу участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, участники планируют обсудить стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС, а также принять решения, направленные на дальнейшее расширение функционирования единого союзного рынка.

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