В Минэнерго сообщили, что "Российская энергетическая неделя" пройдет в 2021 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год, сообщил заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын в рамках конференции "Сименс Энергетика", которая проводится под эгидой РЭН-2020.

"К сожалению, "Российскую энергетическую неделю" мы вынуждены были сдвинуть на один год. Надеемся очень, что проведем [форум] в 2021 году и всех пригласим", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Российская энергетическая неделя" в традиционном формате пройдет в 2021 году, но в этом году планировалось провести форум в новом молодежном anticovid-формате. Он был назначен 11-12 декабря.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В 2019 году форум посетили свыше 10 тыс. участников из России и 115 иностранных государств и территорий.