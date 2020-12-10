Доходы и расходы бюджета на 2020 год увеличены в Подмосковье

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Параметры бюджета на 2020 год скорректировали в Московской области. Доходы увеличены на 20 млрд рублей, расходы - на 22,9 млрд рублей. Соответствующие изменения в закон о бюджете региона приняли в трех чтениях депутаты Мособлдумы в четверг.

"Законопроектом уточняются параметры регионального бюджета в связи с поступлением дополнительных доходов, корректировкой расходов по приоритетным направлениям. Доходы бюджета на 2020 год увеличиваются на сумму безвозмездных поступлений на 20 млрд рублей. <...> Расходы бюджета прирастут на 22,9 млрд рублей", - сообщила во время заседания исполняющая обязанности министра экономики и финансов Подмосковья Эльмира Кадырова.

Она пояснила, что в результате корректировок доходы региона в 2020 году составят 629,2 млрд рублей, расходы - 761,4 млрд рублей. Дефицит бюджета увеличится на 2,9 млрд рублей и составит 132,2 млрд рублей. Параметры дефицита не превысят предельного значения.

По ее словам, изменения по расходам бюджета вносятся по 19 госпрограммам региона и непрограммным расходам. По данным, указанным в презентации к ее выступлению, увеличены расходы на реализацию программ "Жилище", "Здравоохранение Подмосковья", "Социальная защита населения Подмосковья", "Строительство объектов социальной инфраструктуры", "Архитектура и градостроительство Подмосковья", а также по ряду других направлений.

"Главным приоритетом финансирования расходов сохраняются мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. На них запланированы дополнительные средства, включая перераспределение других расходов в сумме 10,6 млрд рублей, в том числе 2,1 млрд - это поддержка, оказанная из федерального бюджета. Это выплаты врачам, содержание перепрофилированных инфекционных отделений, приобретение тест-систем, социальные меры помощи гражданам, потерявшим работу, господдержка перевозчиков в период пандемии", - добавила Кадырова. По ее словам, также предусматривается рост расходов на мероприятия, связанные с завершением строительства многоквартирных домов и объектов инфраструктуры, на сумму 15,2 млрд рублей.

"Госдолг Московской области по итогам 2020 года возрастет на 104,1 млрд рублей и составит 272,1 млрд, или 54,2% в объеме неналоговых и налоговых доходов в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством", - добавила Кадырова.