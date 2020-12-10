МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Кремль рассчитывает на "весьма оперативное" изменение ситуации с ценами на продукты в РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Чтобы не вышло, как в Советском Союзе". Путин потребовал остановить рост цен на продукты

"Весьма оперативно", - сказал он, отвечая на вопрос, когда в Кремле рассчитывают изменить ситуацию, чтобы скорректировать цены. Песков не стал говорить о конкретных сроках, переадресовав этот вопрос в правительство России.

Он также предложил перенаправить в кабмин вопрос, будут ли власти РФ возмещать торговым сетям и производителям выпадающие доходы, которые могут возникнуть в связи с мерами по корректировке цен.

Песков сообщил, что сдерживание роста цен на продукты правительство России будет проводить рыночными инструментами.

"Регулирование - только рыночными методами. Делать это будет правительство, конечно. Во всем мире рыночным регулированием занимается только правительство. Рынку задаются правила, и в каждой стране это делает только правительство", - сказал представитель Кремля.

Песков сообщил, что президент России Владимир Путин получает информацию о труднообъяснимых скачках цен на продукты не только из статистических данных, но и от граждан.

"Президент имеет эту информацию по труднообъяснимым скачкам цен и от статистических ведомств, и от министерств. Но, кроме того, эту информацию он имеет от первоисточника, от граждан, потому что с прошлого воскресенья начали поступать обращения граждан для "Прямой линии", и там много говорят про цены, много описывают ситуаций, приводя конкретные примеры в конкретных регионах", - сказал представитель Кремля.