Власти Петербурга совместно с общепитом выработают меры поддержки отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга совместно с представителями общепита разработают меры поддержки отрасли, сообщил журналистам в четверг председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

"Мы получили задание проработать меры поддержки [отрасли общественного питания] <...> С завтрашнего дня мы свои предложения представим. Мы совместно с бизнесом вырабатываем решения", - сказал он.

Власти Петербурга ранее запретили работу кафе, ресторанов в период с 30 декабря по 3 января, а музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января.

После этого в Петербурге около сотни ресторанов, баров и кальянных создали "Карту сопротивления", на которой отметили свое местонахождение и написали о работе для гостей в обычном режиме, несмотря на ограничения. Как сообщал ТАСС первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, большинство заведений из "Карты сопротивления" работали с санитарно-эпидемиологическими нарушениями. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду поручил до конца текущей недели разработать меры дополнительной поддержки городского малого бизнеса.