Песков сообщил, что Россельхознадзор не согласовывал с Кремлем решения по ввозу продуктов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор не согласовывал решение о запрете ввоза в РФ азербайджанских томатов и яблок с Кремлем, меры принимаются исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россельхознадзор не должен это согласовывать с Кремлем. Естественно, это все делается во взаимодействии с кабинетом министров, и есть четкие критерии, по которым принимаются эти решения", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что это решение Россельхознадзора "связано с вирусами". "В условиях пандемии, конечно, на это обращается особое внимание", - сказал Песков. Он повторил, что у Россельхознадзора "нет такой обязанности - согласовывать с Кремлем свои действия".

Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Кроме того, из-за обнаружения вирусов коричневой морщинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и мозаики пепино запрещен ввоз томатов из ряда регионов Узбекистана, Армении и Турции.