Эксперты: средний новогодний бюджет россиян в 2020 году вырастет на 28%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Средний бюджет россиян на Новый год составит 25 тыс. рублей, что на 28% больше, чем в 2019 году, и на 2% выше фактических трат за тот же период, говорится в исследовании консалтинговой компании Deloitte.

Доля расходов на подарки в этом году снизилась до 40% с 45% в прошлом году, при этом расходы на новогодний стол выросли до 44% с 41%. На развлечения планируется потратить около 16%.

Самым желанным подарком 58% участников опроса назвали деньги (52% мужчин и 63% женщин). На втором месте у мужчин находятся "умные" аксессуары (31%), у женщин - косметика и парфюмерия (52%). При этом наибольшее число респондентов (46%) собирается дарить на Новый год косметику, 27% - деньги и 25% - кухонные принадлежности. Неудовлетворенным останется спрос на путешествия, смартфоны, ноутбуки, косметические услуги и "умные" аксессуары.

При выборе подарков 71% покупателей (в основном до 35 лет) обращают внимание на приверженность компании принципам устойчивого развития, однако существенно переплачивать за продукцию таких брендов готовы лишь 9%.

Почти 70% респондентов отметили, что делают покупки в онлайн-магазинах, так как это безопасно для здоровья.

Бесплатная доставка для респондентов оказалась важнее быстрой (61% против 20%). Бесплатную доставку более двух дней готовы ждать 64%. Треть респондентов рассчитывают на платную доставку на следующий день после приобретения, а четверть в день заказа.

Косметику и кухонные принадлежности дарят чаще, чем хотят получить в подарок.

Наибольшее число респондентов (28%) в качестве подарков для подростков выбирают "умные" аксессуары и различные игры. Также в первую десятку вошли смартфон и планшет. Деньги подросткам собираются подарить 24% респондентов. Дети до 12 лет, как и в 2019 году, получат в подарок конструкторы, мягкие игрушки, обучающие игры, а также одежду и обувь.

Кроме того, в исследовании отмечается, что оборот розничной торговли в России в долларовом выражении в 2020 году упадет на 11%. Возобновление роста аналитики ожидают в 2021-2023 годах, однако этот рост будет умеренным и составит 7-8%. При этом в 2023 году объем рынка розничной торговли РФ в долларовом выражении будет далек от пиковых показателей 2011 2014 годов.

Исследование проводилось в России с 14 по 21 октября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.