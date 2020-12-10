В "Иннопрактике" сообщили, что список Национальных чемпионов пополнится 10-15 компаниями

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ассоциация Национальных чемпионов при поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика" и аппарата общественного омбудсмена в сфере высокотехнологичных компаний-лидеров отберет еще до 15 компаний в список Национальных чемпионов. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора "Иннопрактики", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова на открытом заседании Ассоциации Национальных чемпионов в рамках конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

По ее словам, поддержка поступательного и быстрого роста Национальных чемпионов может дать существенные макроэкономические эффекты в масштабах всей России, а сами Национальные чемпионы - стать локомотивом для всего отечественного народного хозяйства на новом этапе экономического и технологического развития.

"В рамках приоритетного проекта "Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров (Национальные чемпионы)", реализованного на базе Минэкономразвития России, в последний раз Национальные чемпионы отбирались в 2018 году - сказала Попова. - Дополнительный отбор Национальных чемпионов позволит придать новый импульс государственной политике и общественной повестке в отношении Национальных чемпионов, а также выявить наиболее перспективные быстрорастущие технологические компании в России для оказания им дополнительной поддержки".

Она отметила, что опыт зарубежных стран показывает, что поддержка Национальных чемпионов обеспечивает не только сохранение их быстрых темпов роста выручки, но и имеет значительный мультипликативный эффект, стимулируя расширение связанных с ними поставщиков и партнеров. "По результатам многочисленных исследований, компании этого типа являются лидерами роста несырьевого экспорта и занятости для высококвалифицированных специалистов. В результате поддержка поступательного и быстрого роста Национальных чемпионов может дать существенные макроэкономические эффекты в масштабах всей России, а сами Национальные чемпионы - стать локомотивом для всего отечественного народного хозяйства на новом этапе экономического и технологического развития", - сказала Попова. Предполагается, что в рамках проекта будет отобрано 10-15 компаний.

О проекте

Приоритетный проект "Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров (Национальные чемпионы)" реализовывался с 2016 по 2019 год на базе Минэкономразвития. Компании - участники проекта ежегодно проходили экспертный отбор, основанный на опыте аналогичных зарубежных программ и разработках Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, команда которого выполняла роль оператора проекта. Всего за время реализации спецпроекта были отобраны 82 компании, совокупная выручка которых в 2019 году составила 348 млрд руб., а ежегодный прирост выручки в течение пяти последних лет - свыше 20%. Минэкономразвития предоставляло Национальным чемпионам консультационную и образовательную поддержку, оказывало помощь во взаимодействии с другими органами государственной власти и институтами развития, проводило презентационные сессии для крупных компаний (РЖД, Роскосмос, "Ростелеком", "Транснефть").

Для дальнейшего продвижения своих интересов при экспертной и организационной поддержке компании "Иннопрактика" Национальные чемпионы зарегистрировали Ассоциацию "Национальных чемпионов".