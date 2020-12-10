СМИ: Hyundai Motor планирует приобрести Boston Dynamics примерно за $1 млрд

СЕУЛ, 10 декабря. /ТАСС/. Южнокорейский концерн Hyundai Motor намеревается купить производителя роботов Boston Dynamics. Как сообщила в четверг газета "Сеул кёндже", сумма сделки с японской корпорацией SoftBank, владеющей этой инженерной компанией, составит около $1 млрд.

Данное крупномасштабное приобретение Hyundai Motor станет первым после того, как в октябре текущего года Чон Ый Сон возглавил южнокорейский концерн, уточняет издание. В сделке также примут участие аффилированные предприятия - производитель автозапчастей Hyundai Mobis и логистическая компания Hyundai Glovis. Подписание сделки с передачей SoftBank всех своих акций состоится в ближайшее время.

Hyundai Motor - один из крупнейших автопроизводителей в мире. К 2025 году компания планирует инвестировать в робототехнику порядка $1,4 млрд.

Boston Dynamics была основана в 1992 году инженерами из Массачусетского технологического университета (США). В 2013 году производитель роботов был приобретен одной из структур Google, а в 2017 году японским гигантом SoftBank. Boston Dynamics получили широкую известность после создания четвероногого робота, похожего на собаку, который может бегать рысью, подниматься по лестнице и открывать двери.