За шесть месяцев 8 тыс. жителей Умдуртии зарегистрировались как самозанятые

ИЖЕВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Самозанятыми в Удмуртии с 1 июля зарегистрировались 8 тыс. человек, это больше изначального плана на 3 тыс. человек, сообщил в четверг журналистам и.о. первого вице-премьера республики Константин Сунцов.

"У нас с 1 июля в Удмуртии появился этот режим. Мы ставили себе планку 5 тыс. самозанятых до конца года, мы сделали 8 тыс. уже. Самозанятые тоже признаются субъектами малого бизнеса", - сказал Сунцов.

Он отметил, что новый налоговый режим вызывает интерес у жителей региона, так как при ведении бизнеса у человека появляется возможность выстраивать с заказчиками юридические взаимоотношения.

"Для многих это стало таким узакониванием их деятельности. Условно, фотограф которого кинули, раньше не имел ни договора, ни юрлица, ничего получается не подписывал или у того же таргетолога. Теперь у них есть право отстаивать права в суде, есть юридические взаимоотношения, они могут брать справки в банках для поездок, для оформления визы, для ипотеки, то есть они вошли в нормальную юридическую и финансовую плоскость. Для многих это стало мотивом", - пояснил Сунцов, по словам которого, налоговый режим выбрали для себя также некоторые предприниматели ранее трудившиеся в так называемой серой зоне.

Налог на самозанятых действует с января 2019 года, изначально эксперимент был запущен в четырех пилотных регионах России: в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Весной 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 июля специальный налоговый режим будет распространяться на всю страну. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, дающий регионам право самостоятельно вводить на своих территориях соответствующий режим.