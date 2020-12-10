Гознак тестирует возможность покупки и продажи драгметаллов через вендинговые автоматы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Гознак тестирует возможность продажи и покупки драгоценных металлов и монет через вендинговые автоматы, рассказал журналистам глава Гознака Аркадий Трачук в кулуарах презентации научного издания "ЭЗГБ - АО "Гознак".

"В рамках акселератора (программа по развитию и ускорению перспективных высокотехнологичных стартапов - прим. ТАСС) из нескольких десятков компаний, которые были в начале "воронки", остались четыре компании. Скоро надеемся выйти с ними на формальное взаимодействие. Один из проектов - вендинговые системы для продажи и приема драгметаллов, что достаточно любопытно, поскольку там решается непростой вопрос проверки подлинности металла. Можно будет либо купить, либо сдать золотую монету", - сообщил Трачук, уточнив, что такого проекта в России пока нет.

Он пояснил, что ключевыми моментами в проекте являются сохранность монеты и подлинность драгоценного металла при его покупке и продаже.

"Там не все так уж линейно и просто, но результаты обнадеживающие. Тестовый аппарат стоит в салоне Московского монетного двора", - отметил он.

Весной этого года печатающий банкноты, документы и чеканящий монеты "Гознак" запустил корпоративный акселератор для стартапов, целью которого стала совместная реализация возникающих бизнес-возможностей молодых отечественных высокотехнологичных компаний, вывод их на новый уровень, а также интеграция их технологий в деятельность АО "Гознак".