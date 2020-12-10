Власти Удмуртии рассчитывают на восстановление экономики региона в 2022 году

ИЖЕВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии рассчитывают на восстановление основных экономических показателей республики в 2022 году, в том числе благодаря реализации крупных инвестпроектов на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Сарапуле и Глазове, а также за счет возмещения части затрат инвесторов, сообщил журналистам в четверг на пресс-конференции и.о. первого вице-премьера региона Константин Сунцов.

"Мы ожидаем восстановление экономики в 2022 году на уровне докризисных показателей. У нас, начиная со второго полугодия, начал восстанавливаться товарооборот в розничной торговле, начал восстанавливаться товарооборот в бытовых услугах, в кафе и так далее. Ноги уже не дрожат, а уверенно стоят на земле", - сказал Сунцов.

Он отметил, что в 2021 году начнется активная стадия по реализации многих крупных инвестиционных проектов на ТОСЭР, также власти планируют стимулировать рост инвестиций в республику за счет возмещения части затрат инвесторов.

"В 2021 году мы можем 2,9 млрд рублей предложить нашим инвесторам, мотивировать их на рост инвестиций, сокращая их затраты. Мы должны уже в декабре будем "зафиналить" список проектов с внешними и внутренними в первую очередь инвесторами, которые претендуют на возмещение затрат на инфраструктуру. Соответственно, мы на этот механизм будем делать одну из главных ставок, которая поможет выходить на докризисный уровень экономических показателей в 2022 году и показателей промышленности", - пояснил Сунцов.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов, выступая перед депутатами Госсовета региона, сообщал, что в 2020 разница между расходами и доходами бюджета может составить около 28-30 млрд рублей, что является историческим максимумом. При этом он отмечал, что ключевым для правительства республики на 2021 год станет работа по инвестиционной политике.