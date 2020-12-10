Господдержка в период пандемии помогла увеличить занятость на предприятиях Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма оказали поддержку 25 тыс. предприятиям, пострадавшим из-за пандемии нового коронавируса, на общую сумму 1,5 млрд рублей, что позволило увеличить число официальных работников, сообщила в четверг на форуме "Открытый Крым" вице-премьер правительства республики - министр финансов региона Ирина Кивико.

"Беспрецедентная мера поддержки, которая есть у нас и у Севастополя именно как региональная мера поддержки, - выплата 12 130 рублей на каждого человека - полностью позволила сохранить трудовые коллективы. У нас получили выплаты более 25 тыс. юридических лиц. И сумма выплат составила уже более 1,5 млрд рублей. Это очень значительная сумма, которая была выдана бизнесу для того, чтобы сохранить занятость", - сказала Кивико.

Вице-премьер добавила, что, по данным портала Федеральной налоговой службы, занятость в Крыму выросла. "Несмотря на то, что такой тяжелый год, у нас уже занято официально сотрудников, с которых уплачиваются все налоги в бюджет, более 178 тыс. Это очень значительный рост за последние три года занятых в малом и среднем бизнесе", - рассказала Кивико.

Из-за пандемии с 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение новогодних торжеств. Новая коронавирусная инфекция за минувшие сутки зафиксирована у 289 человек в Крыму, максимальный показатель с начала пандемии регистрируют шестой день подряд.