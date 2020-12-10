Медведев предложит ЦБ два варианта продления срока действия банковских карт пенсионеров

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Замглавы Совбеза, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев намерен предложить главе Центробанка Эльвире Набиуллиной два варианта решения проблемы пенсионеров, срок действия банковских карт которых истек и которые на фоне пандемии лишены возможности продлить их действие. С такой инициативой Медведев выступил в ходе онлайн-приема граждан в четверг.

По его словам, одним из таких вариантов является автоматическое продление срока действия карт, вторым - дистанционная подача заявлений на их переоформление.

"После нашего онлайн-приема я позвоню Эльвире Сахипзадовне [Набиуллиной, главе ЦБ], чтобы ЦБ включился", - сказал Медведев. "Конечно, можно обратиться в Центральный банк с просьбой продлить срок действия карт еще раз. Не уверен, что Центральный банк в этом смысле легко примет решение, потому что это чревато другими проблемами. Можно было бы предложить переоформление карт, на которые осуществляется выплата пенсии, <…> [чтобы их] потом бесплатно доставляли пенсионерам на дом", - пояснил суть предложений Медведев.

По его мнению, этой темой вполне могли бы заняться и сами коммерческие банки, так как в этом состоит их социальная миссия. "А помочь им в этом деле могли бы наши волонтеры", - добавил политик, уточнив, что партийные добровольцы могли бы приезжать к людям, нуждающимся в такой помощи, со своими компьютерами или же помогать заполнять все необходимые формы с техники самого пенсионера.

"Для этого нужно принять ряд нормативных решений, чтобы можно было дистанционно это делать. В этом случае можно было бы пенсионеру не выходя из дома все заполнить. Нашей партии можно было бы этим вопросом заняться", - заключил Медведев.