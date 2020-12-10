Основные авиарейсы из Нарьян-Мара будут субсидировать в 2021 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Субсидированные авиарейсы на основных маршрутах из Ненецкого автономного округа (НАО) будут сохранены в 2021 году, написал в четверг в своем телеграм-канале глава региона Юрий Бездудный.

Ранее сообщалось, что в перечне Минтранса РФ на 2021 год только один субсидированный рейс из НАО: Нарьян-Мар - Сыктывкар.

"В 2021 году основные авиарейсы из Нарьян-Мара удалось сохранить. Об этом сегодня договорились с руководителем Росавиации Александром Нерадько… В Росавиации с пониманием отнеслись к просьбе. Договорились сохранить рейсы по основным направлениям, включая Москву, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Архангельск, Киров", - написал Бездудный.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику Нарьян-Мар - Усинск. Работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов.

Этой зимой, по прогнозам, зимник откроется не ранее середины января из-за теплой погоды и отсутствия снега в тундре. "Из-за аномальной теплой погоды зимник станет позднее обычного. Добраться до Большой земли можно только самолетом, - добавил губернатор. - И вопрос стоит не о путешествиях в отпуск. Жители вылетают в большие города, чтобы поправить здоровье или сделать сложную операцию. Для нашего округа это жизненно необходимо".