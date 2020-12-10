Кабмин одобрил упрощение порядка получения налоговых вычетов по НДФЛ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Граждане РФ смогут получить вычеты по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения. Соответствующие законопроект одобрен на заседании правительства РФ, говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в четверг.

"Гражданам хотят упростить и ускорить получение некоторых вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). В новом формате для этого не потребуется подтверждающих документов и визита в налоговую. <…> Упрощенный порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы. То есть ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы будет не нужно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект касается вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

В настоящее время человек может вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов только после подачи налоговой декларации по НДФЛ с подтверждающими право на вычеты документами.