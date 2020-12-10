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В Госдуме прорабатывают варианты продления туристического кешбэка

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что программа показала себя эффективной, в частности в Крыму

АЛУШТА /Республика Крым/, 10 декабря. /ТАСС/. Власти прорабатывают различные варианты, которые позволят продлить программу продажи туров с кешбэком. Об этом в четверг на форуме "Открытый Крым" сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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"Кешбэк себя эффективно показал, в том числе на Крымском полуострове, и мы прорабатываем разные варианты, которые позволят опять же продлить эту программу <…> [с учетом] наработанного опыта", - сказал он.

Первый этап продажи туров с кешбэком прошел в период с 21 по 28 августа, приобретенные в этот период поездки должны состояться до конца 2020 года. Затем продажа путешествий по России с кешбэком возобновилась 15 октября 2020 года и продлилась до 5 декабря включительно. Поездка в рамках акции должна завершиться не позднее 23:59 10 января 2021 года. Размер возврата составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.

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