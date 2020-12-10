Объем российского рынка облигаций за 2020 год вырос на 28%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем российского рынка облигаций за 11 месяцев 2020 года составил более 30 трлн рублей, что на 28% больше итоговых показателей прошлого года (около 24 трлн рублей). Об этом говорится в презентации управляющего директора по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игоря Марича, представленной на XVIII Российском облигационном конгрессе Cbonds.

В то же время, объем гособлигаций в обращении за аналогичный период 2020 года составил 13,9 трлн рублей, корпоративных облигаций - 15,7 трлн. рублей, 0,9 трлн рублей пришлось на региональные бонды. Объемы первичного рынка за 11 месяцев 2020 года вырос на 32%, до 13,4 трлн рублей, вторичного рынка - на 6%, до 10,46 трлн рублей.

Также отмечается, что с начала пандемии коронавируса было размещено корпоративных облигаций на сумму примерно в 3 трлн рублей.

Марич также отметил приток на рынок розничных инвесторов. "Понятно, что в поисках доходности и в рублях, и в валюте, розничные клиенты обращают меньше внимания на суверенные облигации, и при этом больше интересуются корпоративными облигациями и евробондами", - рассказал он, добавив, что именно банковские облигации сейчас являются самой большой составляющей в портфелях розничных инвесторов.

В то же время, рублевые облигации и евробонды составляют более 55% в портфелях розничных инвесторов, также рассказал он.