Запросы по поиску авиабилетов из России в Белоруссию в Aviasales выросли почти на 50%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Количество запросов по поиску авиабилетов из России в Минск увеличилось почти на 50% на фоне новостей о закрытии Белоруссией сухопутных границ на фоне пандемии. Об этом сообщили в Aviasales.

"Количество запросов по поиску авиабилетов из Москвы в Минск на фоне новостей о закрытии сухопутных границ Белоруссии увеличилось сегодня на 48,4%", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Белорусские власти с 20 декабря вводят временный запрет на выезд из страны через наземные пограничные пункты. Это сделано для предотвращения распространения коронавируса.

Постановление совета министров Белоруссии предписывает временно приостановить пересечение государственной границы на выезд гражданами страны, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории республики.