Emerson проведет цифровую модернизацию электростанции в штате Миссисипи

ТАСС, 10 декабря. Технологическая компания Emerson проведет цифровую модернизацию и трансформацию электростанции корпорации "Администрация долины реки Теннесси" (TVA) в штате Миссисипи, говорится в сообщении Emerson.

"TVA выбрала Emerson для модернизации и оптимизации своей электростанции Magnolia. Проект Magnolia является частью пятилетних инвестиций TVA в размере 110 млн долларов, направленных на внедрение цифровых технологий во всем ее энергогенерирующем парке. Программное обеспечение и технологии Emerson будут поддерживать усилия TVA по цифровому преобразованию электростанции в Миссисипи с помощью передовых операционных процессов, повышения кибербезопасности и технологии цифровых двойников", - отмечается в сообщении.

Emerson заменит существующие системы на парогазовой установке своей системой автоматизации и программным обеспечением. Технология цифровых двойников обеспечит повышение квалификации операторов, что позволит им быстро реагировать на потребности в производстве электроэнергии.

Завершение модернизации электростанции ожидается в 2022 году.