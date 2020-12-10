Белгородские депутаты приняли в первом чтении бюджет региона на 2021 год

ТАСС, 10 декабря. Депутаты Белгородской областной думы в четверг в первом чтении приняли бюджет региона на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, сообщили журналистам в пресс-службе регионального парламента. Дефицит бюджета в 2021 году составит 7,4 млрд рублей или 7,04% к уровню запланированных доходов.

"Основные бюджетные параметры [на 2021 год] после первого чтения выглядят следующим образом: доходы - 95,2 млрд рублей, расходы - 102,7 млрд рублей, дефицит - 7,4 млрд рублей (7,04%)", - сказали в пресс-службе.

В 2021 году в сравнении с 2020 годом доля собственных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет вырастет на 2,5 % и, по прогнозам, составит 74,5 млрд рублей. Основной статьей дохода станет налог на прибыль - его доля в общем объеме - 39% или 29,2 млрд рублей. Свыше половины расходов бюджета придется на соцподдержку жителей, образование, здравоохранение.

"С 18 млрд до 9, 6 млрд рублей сокращается финансирование программы по совершенствованию и развитию транспортной системы и дорожной сети, это связано с сокращением поступления средств из федеральной казны. Приоритетным направлением дорожной деятельности в 2021 году станет содержание и ремонт автомобильных дорог", - добавили в пресс-службе.

Верхний предел госдолга Белгородской области к 1 января 2021 года сократится с 41,5 до 33,8 млн рублей за счет реструктуризации бюджетных кредитов и снижения объема госгарантий.