Минэнерго в декабре впервые за год фиксирует рост энергопотребления в России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ отмечает рост потребления электроэнергии в текущем декабре впервые с начала 2020 года за счет более холодной погоды. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах конференции "Сименс Энергетика", которая проводится под эгидой РЭН-2020.

"Вот сейчас похолодало, у нас по сравнению с прошлым декабрем пошел плюс, первый месяц, где у нас выше потребление, чем в прошлом году, но в прошлом году был декабрь очень теплый", - отметил замминистра.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24" говорил, что по итогам 2020 года снижение потребления энергии в России составит 2,7% в годовом выражении.