Siemens Energy поможет "Новатэку" в снижении выбросов СО2 за счет водорода

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Siemens Energy поставит "Новатэку" инновационные решения, которые позволят снизить выбросы парниковых газов за счет использования водорода. Об этом сообщили компании Siemens Energy и "Новатэк".

В рамках совместного сотрудничества компании рассмотрят различные стратегии по внедрению низкоуглеродных решений, в том числе при производстве СПГ, а также рассмотрят вопрос производства "голубого" и "зеленого" водорода.

"Стороны намерены сотрудничать, в частности, по проектам увеличения энергоэффективности и применения цифровых технологий, использования водорода и других углеродно нейтральных топлив для производства энергии, производства "зеленого" и "голубого" водорода, в применении решений в области удержания, утилизации и хранения углерода", - говорится в сообщении Siemens Energy.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области устойчивого развития подписали председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон и президент Siemens Energy AG Кристиан Брух. Подписание прошло в онлайн режиме в рамках конференции "Сименс Энергетика", которая проводится под эгидой РЭН-2020.