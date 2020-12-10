Регулярные прямые рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург приостановили до начала апреля

ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Жители Хабаровского края смогут снова летать прямым рейсом на регулярной основе в Санкт-Петербург с весны будущего года. Из-за низкой загрузки регулярные рейсы отменили на зиму, сообщил заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт" по коммерции, качеству и сервису Юрий Кондратчик.

Авиакомпания Nordwind Airlines объявила в конце октября о запуске прямых регулярных рейсов между Хабаровском и Санкт-Петербургом, которых не было пять лет. Ранее прямые полеты по маршруту Хабаровск - Санкт-Петербург - Хабаровск выполняла компания "Трансаэро", но с 2015 года добраться до Петербурга можно было только с пересадками - через Новосибирск, Екатеринбург и Москву.

"Прямой рейс авиакомпании "Северный ветер" из Хабаровска в Санкт-Петербург в период нестабильной эпидемиологической обстановки приостановлен. Планируется, что он будет выполняться только в период новогодних праздников - с 23 декабря по 12 января. Его возобновление на регулярной основе намечено с начала весенне-летней навигации - с начала апреля 2021 года", - сказал Кондратчик.

С момента запуска из Хабаровска состоялось несколько прямых рейсов в Санкт-Петербург. "Загрузка на первых рейсах была нормальной, но затем снизилась", - уточнил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручал решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока. Кондратчик добавил, что хабаровский аэропорт ведет постоянную работу с перевозчиками по расширению маршрутной сети и увеличению частоты полетов. "Основное влияние на данное направление работы оказывает эпидемиологическая обстановка, поэтому в настоящее время говорить о расширении географии и интенсивности полетов преждевременно. У аэропорта Хабаровск есть ряд предварительных договоренностей с авиакомпаниями о новых рейсах в том числе и зарубежных, но их реализация зависит от стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией и снятия ограничений на международное авиасообщение", - сказал Кондратчик.

По его данным, за 10 месяцев этого года аэропортом обслужено 1 млн 96 тыс. пассажиров. Падение относительно прошлого года составило 40%. Международный аэропорт Хабаровск им. Г. И. Невельского является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа.