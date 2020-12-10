Трутнев поручил сопоставить стоимость модернизации БАМа и Транссиба с прибылью бюджетов

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев поручил сопоставить стоимость модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей с прибылью от тарифных перевозок и поступлениями в бюджеты. Об этом сообщает в четверг пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в ДФО.

"Юрий Трутнев дал поручение Минтрансу России, ОАО "РЖД", Минэнерго России, Минвостокразвития России в кратчайшие сроки сопоставить стоимость модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в части расширения их пропускной способности с прибылью от тарифных перевозок и поступления в бюджеты всех уровней, которая возникает в результате реализации инвестиционных проектов, под которые создаются новые пропускные способности", - говорится в сообщении.

По словам Трутнева, развитие провозных мощностей нужно связать с ростом объема перевозок предприятий.

"Сейчас провозные мощности БАМа и Транссиба не обеспечивают вывоз грузов, это приводит к тому, что простаивает построенный в Ванино порт, "Колмар" в Якутии отгружает уголь в значительно меньшем количестве, чем мог бы это сделать, обеспечивая нормальную рентабельность проекта. Начала подниматься компания "Эльгауголь". Перевозки грузов с территории Дальнего Востока рентабельны, они приносят прибыль, генерируют финансовый поток, их можно обсчитать, как отдельное направление, обсчитать рентабельность этой работы. Привлекая новые инвестиции, мы помогаем инвесторам построить инфраструктуру. А в этом случае должна развиваться системная инфраструктура. И мы должны точно также помогать ее строить", - приводятся слова вице-премьера.

Модернизация Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года, которую правительство РФ утвердило в марте 2019 года. Среди ее основных задач повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря на совещании о параметрах финансового плана и инвестиционной программы РЖД заявил о планах значительного роста инвестиций в развитие так называемого Восточного полигона - БАМа и Транссиба.